Пригожин заявил о тяжелой обстановке в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Народная милиция ДНР"

Киев продолжает отправлять новые резервы Вооруженных сил Украины в Артемовск, где обстановка является тяжелой. Об этом заявил основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Обстановка тяжелая... Чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы, но мы идем вперед...", – цитирует его пресс-служба в своем телеграм-канале.

До этого командир подразделения украинских войск Денис Ярославский заявил, что ВСУ могут попасть в котел в Артемовске, как это случилось в 2015 году в Дебальцево.

Он подчеркнул, что в настоящее время в городе ведутся бои за каждый переулок. Командир ВСУ признал, что удерживать дома трудно.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что весенне-летняя кампания будет иметь определяющее значение в дальнейшем проведении спецоперации. По его словам, она станет важнейшей горячей фазой взаимоотношений России и НАТО.

В Артемовске продолжаются ожесточенные бои

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!