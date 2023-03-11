Военкор заявил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников

Фото: Минобороны РФ

Военкор Андрей Руденко сообщил об уничтожении отряда иностранных наемников, выходивших из Артемовска. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"Под Артемовском при попытке выйти из города артиллерийским огнем ликвидирован отряд нацистов, куда входили иностранные наемники", – написал он в публикации.

Ранее чешский наемник Милош, который сражается на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил, что во время боевых действий в Артемовске он иногда "сражался ботинком" из-за нехватки патронов. По его словам, наемникам разрешено разорвать контракт, если им "разонравится" принимать участие в боях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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