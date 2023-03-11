Пригожин рассказал, что армия РФ находится в 1,2 км от административного центра Артемовска

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что ВС РФ находятся в 1,2 километра от административного центра Артемовска. Об этом сообщает его пресс-служба в своем телеграм-канале.

"Вот около пятиэтажки, откуда дым идет – здание администрации города, центр города административный. До него 1 километр и 200 метров", – сказал он на видео.

Уточняется, что кадры были сняты с позиции, занятой российской армией. Кроме того, Пригожин продемонстрировал бывшие укрепрайоны вражеских войск, откуда осуществлялся контроль за северо-восточной частью города.

Как отметил основатель ЧВК, сейчас важно, чтобы фланги российских сил были прикрыты.

Ранее Пригожин сообщил, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска. Он подчеркнул, что это известный факт, и уже принимаются все возможные меры, чтобы этого не произошло.

В свою очередь, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов также заявил, что украинские силы попытаются разблокировать Артемовск в ближайшее время. По его словам, операция планируется руководством блока НАТО, так как Киеву очень важно ударить по имиджу России.



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