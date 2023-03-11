В ЛНР заявили, что ВСУ в Артемовске перевозят военных и снаряды на медицинских машинах

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Подразделения ВСУ в Артемовске используют медицинский транспорт для перевозки боеприпасов и личного состава. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В населенном пункте Артемовск отмечено перемещение специализированного медицинского автотранспорта с нанесенными на нем опознавательными знаками (красного креста), в котором вследствие объективного контроля выявлено его нецелевое использование", – приводит его слова ТАСС.

Марочко уточнил, что эти данные были получены от разведки. По его словам, на медицинском транспорте военнослужащие ВСУ транспортируют по городу личный состав и боеприпасы.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска. Он подчеркнул, что это известный факт, и уже принимаются все возможные меры, чтобы этого не произошло.

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов также заявил, что ВСУ попытаются разблокировать Артемовск в ближайшее время. По его словам, операция по разблокированию города планируется руководством блока НАТО, так как Киеву очень важно ударить по имиджу России.

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