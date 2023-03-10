Пригожин заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление в районе Артемовска, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление", – процитировала Пригожина его пресс-служба в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что принимаются все возможные меры, чтобы этого не произошло.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о намерении Вооруженных сил Украины провести контрнаступление через два месяца. В связи с этим он указал на необходимость поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что потери Вооруженных сил Украины в Соледаре и Артемовске составили десятки тысяч солдат. ВСУ не способны организовать контратаку ни на одном направлении.

Гагин отметил, что на Запорожском направлении заметны попытки диверсионно-разведывательных групп организовать акции, однако их удается купировать.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сражение за Артемовск стало одним из самых тяжелых для ВСУ. Президент Украины назвал сражение возле населенного пункта болезненным и трудным.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!