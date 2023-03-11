Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают силы с запорожского направления на артемовское

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины перебрасывают в район Артемовска подразделения с запорожского направления. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Фиксируется переброска подразделений ВСУ с запорожского направления на артемовское. При этом группировка ВСУ, находящаяся на запорожском направлении, не уменьшается", – приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что запорожское направление украинское командование укрепляет подразделениями, которые находятся на ротации, мобилизованными и военнослужащими ВСУ, обученными на Западе. По словам Рогова, на линии боевого соприкосновения на запорожском участке сконцентрировано порядка 70 тысяч украинских военных.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал известным фактом то, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска. Он подчеркнул, что принимаются все возможные меры, чтобы этого не произошло

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов также заявил, что ВСУ в ближайшее время попытаются разблокировать Артемовск. Он подчеркнул, что операция по разблокированию города планируется руководством блока НАТО.

Российская армия продолжает вести активные действия на донецком направлении

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