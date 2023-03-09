Пресс-секретарь группировки ВСУ заявил, что в НАТО не осознают всей ситуации в Артемовске

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Представители Североатлантического альянса не могут полностью осознать суть происходящего в Артемовске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки ВСУ Сергея Череватого.

Такой вывод он сделал после слов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который допустил, что Артемовск в скором времени может перейти под контроль российской стороны. Генсек Альянса также попросил перестать недооценивать силы РФ.

Череватый отметил, что представителям НАТО сложно понять "логику войны" в городе. Пресс-секретарь заявил, что к подобным словам необходимо относиться с уважением.

При этом следует помнить, что Альянс не до конца понимает всей обстановки в этой области, считает он. В качестве примера Череватый напомнил о начале СВО, когда в НАТО считали "часы до падения Киева".

8 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы смогли взять под контроль восточную часть Артемовска. По словам бизнесмена, все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем группы.

Уже в четверг, 9 марта, Пригожин рассказал, что бойцы РФ освободили село Дубово-Василевка под Артемовском в ДНР. Уточнялось, что населенный пункт расположен в девяти километрах от города.

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