В ЛНР заявили о наращивании группировки ВСУ под Артемовском

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Вооруженные силы Украины наращивают группировку войск в районе Артемовска. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На северо-западе и юго-западе от населенного пункта Артемовск отмечается увеличение группировки противника", – сказал он.

По его словам, сейчас нельзя точно сказать, к чему готовятся ВСУ. Численность личного состава и количество техники говорят о том, что это может быть как оборона, так и наступление.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе поселка Пришиб скопилась группировка из порядка 40 тысяч украинских военных. При этом он отметил, что российские подразделения уже готовятся к передвижениям этой силы.



ВС РФ заняли всю восточную часть Артемовска

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