Глава Запорожья сообщил о скоплении 40-тысячной группировки ВСУ в районе Пришиба

Фото: AP Photo/Libkos

Группировка из порядка 40 тысяч украинских военных находится в районе населенного пункта Пришиб в Запорожской области. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, которая сейчас находится где-то в районе Пришиба", – сказал он, отметив, что российская сторона уже готовится к моменту, когда эта сила сдвинется с места.

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