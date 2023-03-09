Российские силы начали занимать окраины Красногоровки, откуда ВСУ обстреливают Донецк

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Первый армейский корпус российской армии начал закрепляться на окраине города Красногоровка. Об этом со ссылкой на слова российского офицера сообщает РИА Новости.

"На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка", – заявил офицер.

Он уточнил, что с целью расчистить путь наступающим войскам, по окраинам города был нанесен удар из РСЗО "Град" и ТОС "Солнцепек".

Красногоровка находится к северу от Авдеевки, именно из этого населенного пункта украинские боевики часто обстреливают Донецк.

Ранее командир зенитной батареи рассказал о предотвращении попытки прорыва украинских войск на краснолиманском направлении. Он заявил, что в составе бронегруппы с танком Т-72 и батареей ЗУ-23 российские военные уничтожили группу пехоты до семи человек.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что потери ВСУ в феврале 2023 года превысили 11 тысяч бойцов, что более чем на 40% выше в сравнении с прошлым месяцем. Он отметил, что поддержка от Запада не помогла солдатам Украины преуспеть на фронте.

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