Министры обороны стран ЕС согласились передать Украине "оставшиеся боеприпасы" – Боррель

Фото: AP/TAСС/Efrem Lukatsky

Министры обороны стран Евросоюза договорились о немедленных поставках Украине артиллерийских боеприпасов из оставшихся запасов на складах Европы. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств в Стокгольме, его слова приводятся на официальном сайте Евросоюза.

В ЕС готовы выделить 1 миллиард евро из Европейского фонда мира на срочные поставки боеприпасов. Их предполагается поставить в скорейшее время из тех запасов стран, что остались в наличии.

Еще 1 миллиард евро будет потрачен на консолидированные новые заказы государств-членов на боеприпасы для восполнения опустошаемых резервов и дальнейшей помощи Украине. Боррель считает, что совместные заказы помогут снизить цены на снаряды и сократить сроки их поставок.

Кроме того, глава европейской дипломатии заявил о необходимости увеличить мощности оборонной промышленности стран Евросоюза.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в странах Североатлантического альянса истощены запасы артиллерийских снарядов для отправки Киеву. Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день снаряды расходуются быстрее, чем производятся.

Минобороны РФ предоставило новые данные о ходе спецоперации на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!