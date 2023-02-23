В НАТО сообщили об истощении запасов артснарядов для Украины

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в странах Североатлантического альянса истощены запасы артиллерийских снарядов для отправки Киеву.

"Основной упор мы сейчас делаем на то, чтобы увеличить производство, потому что сейчас это война на истощение, противостояние логистик, и нам надо снабжать украинцев каждый день, чтобы они продолжали достигать результатов на поле боя", – отметил он в интервью телеканалу CNN.

Столтенберг обратил внимание на то, что на сегодняшний день снаряды расходуются быстрее, чем производятся.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают методично уничтожать оружие и боевую технику, которые Запад поставляет Украине. По его словам, оружие уничтожается в процессе доставки Киеву и на поле боевых действий.

20 февраля в Пентагоне официально объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 460 миллионов долларов.

В Белом доме уточнили, что в новый пакет вооружения войдут радиолокаторы воздушного наблюдения, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также снаряды калибра 155 и 120 миллиметров.



Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений на Украине – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!