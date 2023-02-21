Президент Литвы призвал Запад нарушить "красные линии" по поставкам оружия Киеву

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Западные страны должны решиться и переступить "красные линии" в вопросе о поставках оружия на Украину. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью CNN.

Он обратился с посланием к странам Запада не тратить время впустую.

"Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее", – заявил Науседа.

Кроме того, президент Литвы сообщил, что обсудит в Варшаве с президентом США Джозефом Байденом безопасность страны, а также всего восточного фланга НАТО.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС может дойти до того, что решит отправить миротворческие силы на украинскую территорию. Он подчеркнул, что Европа находится в опасном положении и заявил, что она "балансирует на грани войны".

До этого Европарламент принял антироссийскую резолюцию с призывами нарастить поставки оружия Киеву. Депутаты проголосовали за передачу украинской стороне всех видов оружия, в том числе истребителей, вертолетов и ракетных систем.

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