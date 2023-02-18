Зеленский заявил о снятии табу на поставки дальнобойных ракет Украине

Фото: depositphotos/yanosh_nemesh

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о снятии табу на поставки дальнобойных ракет Киеву. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу на поставки дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии, и уже мир услышал, насколько необходимым для общемировой безопасности является создание авиационной коалиции для Украины", – заявил он.

Ранее сообщалось о том, что девятая встреча группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" не удовлетворила запросы Киева относительно авиации. В частности, глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи старался всячески избегать темы авиации.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты будут приветствовать отправку другими странами истребителей Киеву. Однако сам Вашингтон не дает никаких обещаний по такому роду помощи.

Западные СМИ показали американскую бронетехнику для транспортировки на Украину

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!