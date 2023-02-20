США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 460 млн долларов

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В Пентагоне официально объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 460 миллионов долларов.

"Сегодня министерство обороны объявляет о выделении военной помощи, направленной на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны", – отмечается в сообщении.

В Белом доме уточнили, что в новый пакет вооружения войдут радиолокаторы воздушного наблюдения, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также снаряды калибра 155 и 120 миллиметров.

Ранее лидер Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США будут приветствовать отправку другими странами истребителей Киеву. Однако сам Вашингтон не готов дать никаких обещаний по такому роду помощи.



Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

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