Представитель ВВС Украины заявил, что ПВО не смогла сбить ни одной ракеты "Кинжал"

Фото: AP Photo/Libkos

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высказался о ракетном ударе со стороны ВС РФ, произведенном утром в четверг, 9 марта. Он заявил, что украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сообщает Pravda.Ru.

"Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было", – подчеркнул военный.

Российские силы впервые использовали при ударе сразу шесть ракет "Кинжал". По словам Игната, ни одна не была сбита.

Утром 9 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. До этого сигналы предупреждения были слышны в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики.

Украинские СМИ заявляли о взрывах в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Позднее украинская пресса сообщила, что в некоторых районах Киева пропало электроснабжение. Взрывы также были слышны в Киевской, Сумской, Винницкой областях и на окраинах Днепропетровска.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ заняли всю восточную часть Артемовска

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!