07:41Политика
В Киеве слышны сильные взрывы, в части города пропало электроснабжение – CМИ
Фото: AP/TAСС/Andrew Kravchenko
Сильные взрывы слышны в Киеве, в некоторых районах города пропало электроснабжение. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.
"В Киеве несколько сильных взрывов. В некоторых районах Киева и области исчез свет", – говорится в сообщении.
Уточняется, что взрывы также слышны в Киевской, Сумской, Винницкой областях и на окраинах Днепропетровска.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Она длится уже несколько часов.
Ранее сообщалось о взрыве вечером 5 марта в Харькове. Тогда на Украине воздушная тревога звучала в Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской областях, а также в Киеве.
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