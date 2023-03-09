В Киеве слышны сильные взрывы, в части города пропало электроснабжение – CМИ

Фото: AP/TAСС/Andrew Kravchenko

Сильные взрывы слышны в Киеве, в некоторых районах города пропало электроснабжение. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"В Киеве несколько сильных взрывов. В некоторых районах Киева и области исчез свет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что взрывы также слышны в Киевской, Сумской, Винницкой областях и на окраинах Днепропетровска.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Она длится уже несколько часов.

Ранее сообщалось о взрыве вечером 5 марта в Харькове. Тогда на Украине воздушная тревога звучала в Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской областях, а также в Киеве.

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