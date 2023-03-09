Фото: AP/TAСС/Andrew Kravchenko

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения государства.

В эту ночь тревога на Украине звучит уже второй раз. До этого сигналы предупреждения были слышны в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики.

Согласно данным ресурса по оповещению граждан, в украинских СМИ появляются сообщения о взрывах в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Ранее сообщалось о взрыве вечером 5 марта в Харькове. Тогда на Украине воздушная тревога звучала в Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской областях, а также в Киеве.

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