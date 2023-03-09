Зеленский заявил, что Украина не применит западное оружие для ударов по территории России

Фото: EPA/ТАСС/MYKOLA TYS

Президент Украины Владимир Зеленский исключил применение западного оружия для ударов по территории России. Об этом он заявил в беседе с телеканалом CNN.

"Я много раз говорил, нас не интересует российская земля", – сказал украинский лидер.

Политик снова подчеркнул невозможность переговоров с Москвой. Он отметил, что не уверен в российском президенте Владимире Путине, потому что тот якобы не держит слово.

Президент Украины также заявил о возможности начала третьей мировой войны в случае продолжения конфликта. Однако, по его мнению, дипломатическое разрешение возможно лишь при условии, что Россия выведет свои силы.

Ранее Зеленский заявил, что принял решение не выводить украинские войска из Артемовска по причине того, что после его сдачи российским силам будет открыта дорога в другие города. Он назвал тактическим данное решение для Украины.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что в Артемовске осталось от 12 до 20 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. Он заявил, что люди у Зеленского не кончаются, и "в "мясорубку" подкидывают все новые и новые тысячи".

Российские ПВО сбили за сутки пять беспилотников ВСУ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!