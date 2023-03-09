Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Три теплоэлектростанции на Украине получили повреждения, сообщает RT.

По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, теплоэлектростанции серьезно повреждены.

Кроме того, в Киеве, Киевской, Сумской и Винницкой областях произошли взрывы, после чего отключился свет, сообщает РИА Новости. Звуки детонации можно было услышать в Кривом Роге, во Львовской и Ивано-Франковской областях. Электроэнергия также пропала в Черкасской и Днепропетровской областях.

В украинских СМИ со ссылкой на информацию жителей Святошинского и Шевченковского районов Киева сообщили, что произошло три новых взрыва.

Представитель городской военной администрации Сергей Братчук рассказал, что в Одессе огневой удар пришелся по объекту энергетической инфраструктуры. Он отметил, что повреждения получили некоторые жилые дома, отключено электричество.

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что ракетные удары повредили инфраструктуру в семи регионах страны – Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что вечером 5 марта в Харькове прогремел взрыв. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, в том числе в Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской областях, а также в Киеве.

Кроме того, член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что два взрыва были слышны вечером 5 марта в Мелитополе Запорожской области. Он отметил, что сработала система противовоздушной обороны.



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