Взрывы прогремели в Мелитополе Запорожской области

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Два взрыва были слышны вечером в Мелитополе Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, сработала система противовоздушной обороны.

"В Мелитополе громко. Около 19:30 в разных частях города были слышны два взрыва. По предварительной информации, в пригороде отработало ПВО", – написал он в своем телеграм-канале.

В воскресенье, 5 марта, Рогов сообщал о сильном взрыве в подконтрольном Киеве городе Запорожье. Он добавил, что расскажет о подробностях случившегося позже.

До этого Рогов рассказал, что число бойцов ВСУ на запорожском направлении за неделю увеличилось на 5 тысяч человек. Тем не менее он отметил, что запорожская линия боевого соприкосновения остается стабильной.

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