Власти заявили, что не обнаружили признаков взрыва в Коломне

Фото: телеграм-канал Baza

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев рассказал, что экстренные службы обследовали территорию городского округа после ночного хлопка. По его словам, признаков взрыва не было обнаружено. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время", – говорится в его публикации.

Кроме того, Гречищев отметил, что для обследования территории с воздуха были привлечены беспилотники.

В Коломне не зафиксировали никаких повреждений или возгораний. Газовое и электроснабжение работает в обычном режиме.

Гречищев призвал местных жителей не поддаваться панике и доверять только проверенной информации. По его словам, фейковые сообщения распространяют для того, чтобы вызвать страх у населения.

В случае возникновения подозрительной ситуации гражданам рекомендовали обращаться по номеру 112 или к правоохранителям:

дежурный УФСБ России по Москве и Московской области – 8 (496) 612-41-91;

УМВД России по городскому округу Коломна – 8 (496) 618-66-55.

В четверг, 2 марта, в подмосковной Коломне прозвучал мощный взрыв. Видео со звуком распространилось в Сети.

Местные жители рассказали, что перед взрывом был слышен свист. По словам очевидцев, после грохота был виден дым, а после него – зарево.

Предварительно сообщалось, что в небе над городом взорвался беспилотник, однако его обломки не были обнаружены.



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