Военный эксперт заявил о защищенности Москвы и Санкт-Петербурга от беспилотников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичам не следует бояться из-за атак украинских войск, поскольку столичный регион серьезно защищен системами ПВО. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, противовоздушная оборона прикрывает центральный промышленный район, куда входит Москва и ее агломерации. Эксперт указал, что были приняты меры, направленные на безопасность воздушного пространства.

"Центральный промышленный регион будут прикрывать очень серьезно. У москвичей в данном случае нет повода для серьезного беспокойства", – подчеркнул собеседник радиостанции.

Он отметил, что Санкт-Петербург располагается на отдалении от зоны спецоперации. По мнению Михайлова, Финляндия и Прибалтика не будут принимать действия для эскалации ситуации.

"Понятно, прибалтийские страны – члены НАТО – это казус белли. Что касается Финляндии, кандидата в члены НАТО, это государство меньше всего заинтересовано в конфронтации с Россией", – резюмировал он.

28 февраля аэропорт Пулково объявил задержку рейсов до 12 часов. Все рейсы, которые проходили через воздушное пространство Петербурга, развернули обратно. Рейсы из Москвы делали круги или возвращались в столицу.

Позже появилась информация, что небо над Санкт-Петербургом в районе аэропорта Пулково было закрыто из-за неизвестного объекта. Также в Сети начали сообщать, что в Санкт-Петербурге ввели план "Ковер". Однако затем в Минобороны объяснили закрытие неба тренировкой сил ПВО.

Пассажиры рассказали о рейсе, задержанном в Петербурге из-за плана "Ковер"

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