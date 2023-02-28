Воздушное пространство над Петербургом закрывали для тренировки Минобороны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрывали для тренировки Минобороны РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением", – отмечается в сообщении.

В Минобороны уточнили, что во время тренировки были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя. Кроме того, силы Западной зоны ПВО провели тренировку совместно с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении ЧС.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе практической части истребители совершили вылеты, в рамках которых отработали перехват и идентификацию предполагаемой цели нарушителя.

Утром 28 февраля аэропорт Пулково объявил задержку рейсов до 12 часов. Согласно открытым данным сервиса Flightradar, все рейсы, которые проходили через воздушное пространство Петербурга, развернули обратно. Рейсы из Москвы делали круги или возвращались в столицу.

Позже появилась информация, что небо над Санкт-Петербургом в районе аэропорта Пулково было закрыто из-за неизвестного объекта.

Все ограничения на полеты отменили в 11:40 по московскому времени.



Сайт Flightradar показал ситуацию с рейсами в небе над Санкт-Петербургом

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