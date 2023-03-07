Чешский наемник рассказал, что сражался в Артемовске ботинком из-за нехватки патронов

Фото: ТАСС/АР/Kostiantyn Liberov

Чешский наемник Милош, который воюет на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил, что во время боевых действий в Артемовске он иногда "сражался ботинком". Об этом пишет испанское издание El Pais.

Солдат отметил, что иногда бои проходят врукопашную. По его словам, тогда "ты достаешь все, что у тебя есть, нож, лопату – все важно, чтобы спасти свою жизнь".

"Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком", – указал военный.

По его словам, наемникам разрешено разорвать контракт, если им "разонравится" принимать участие в боях. Милош подчеркнул, что Киев ежедневно теряет в Артемовске "много, много, много" военных.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ взяли под контроль уже половину Артемовска. Также он сообщал, что в городе присутствуют около 10 тысяч солдат ВСУ.

Гагин отметил, что некоторые подразделения ушли из города, однако российская артиллерия пытается достать до них.

Эвакуированные жители рассказали о положении в Артемовске

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