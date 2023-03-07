12:39Политика
Чешский наемник рассказал, что сражался в Артемовске ботинком из-за нехватки патронов
Фото: ТАСС/АР/Kostiantyn Liberov
Чешский наемник Милош, который воюет на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил, что во время боевых действий в Артемовске он иногда "сражался ботинком". Об этом пишет испанское издание El Pais.
Солдат отметил, что иногда бои проходят врукопашную. По его словам, тогда "ты достаешь все, что у тебя есть, нож, лопату – все важно, чтобы спасти свою жизнь".
"Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком", – указал военный.
По его словам, наемникам разрешено разорвать контракт, если им "разонравится" принимать участие в боях. Милош подчеркнул, что Киев ежедневно теряет в Артемовске "много, много, много" военных.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ взяли под контроль уже половину Артемовска. Также он сообщал, что в городе присутствуют около 10 тысяч солдат ВСУ.
Гагин отметил, что некоторые подразделения ушли из города, однако российская артиллерия пытается достать до них.
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