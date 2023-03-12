Командир ВСУ заявил о вероятности окружения украинских войск в Артемовске

Фото: AP Photo/Libkos

Вооруженные силы Украины могут попасть в котел в Артемовске, как это случилось в 2015 году в Дебальцево. Об этом рассказал командир подразделения украинских войск Денис Ярославский.

"Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику. Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево", – отметил он в эфире украинского телеканала "Экспрессо ТВ".

Ярославский подчеркнул, что в настоящее время в городе ведутся бои за каждый переулок. Командир ВСУ признал, что удерживать дома трудно. По его словам, главная опасность заключается в том, что "горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырех километров".

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска. Он указал, что с новых позиций российские силы могут контролировать перемещения противника. Занятие позиций в промзоне создало плацдарм для дальнейшего продвижения ВС РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Артемовске продолжаются ожесточенные бои

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!