Американский журналист заявил, что военная помощь Украине серьезно истощила запасы США

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Военная помощь Украине от США, объем которой превысил 32 миллиарда долларов, существенно истощает запасы Вашингтона. Об этом пишет репортер Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.

Девлин напоминает, что США передали на Украину более 1 миллиона снарядов калибра 155 миллиметров, в то время как производится в Штатах лишь 14 тысяч таких снарядов за месяц.

"Если с завтрашнего дня помощь Украине прекратилась бы, то США потребовалось бы чуть менее шести лет, чтобы произвести достаточное количество снарядов калибра 155 миллиметров для пополнения американских запасов до предвоенного уровня", – пишет он.

По его мнению, именно поэтому в США в этом году планируют увеличить производство данных снарядов до 20 тысяч в год. Девлин отмечает, что даже в таком случае, для пополнения запасов потребуется более 4 лет.

Журналист считает, что достижение целей Вооруженных сил США в производстве оружия и боеприпасов является трудной задачей. Он подчеркивает, что Вашингтон передал Киеву треть от имеющихся в запасах переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, и около трети противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По словам Девлина, за первые 10 месяцев проведения Россией спецоперации, США, по сути, отправили Украине все Stinger, которые были произведены за 13 лет, а Javelin – за 5 лет.

Ранее представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что прекращение поддержки Украины может привести к гибели американцев. Он заявил, что если прекратить поддержку Украины, то это будет стоить для страны "в разы дороже" того, во сколько обходится поддержка Киева в конфликте.

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