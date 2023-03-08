Прекращение поддержки Украины может привести к гибели американцев – Белый дом

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Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что прекращение военной и финансовой поддержки Украины может привести к гибели американцев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если мы перестанем поддерживать Украину, что станет следующим завоеванием [президента России Владимира] Путина? Сколько еще придется заплатить, в том числе американской кровью?", – заявил он.

Кирби также отметил, что конфликт на Украине, несмотря на отдаленность страны, влияет и на граждан США. В качестве примера он привел повышение стоимости бензина в стране.

Он также заявил, что президент США Джозеф Байден считает, что если прекратить поддержку Украины, то это будет стоить для страны "в разы дороже" того, во сколько обходится поддержка Киева в конфликте.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания. Он не стал раскрывать, в чем именно состоит его план по урегулированию конфликта, заявив, что рассказав об этом, потеряет возможность осуществить свою задумку.

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