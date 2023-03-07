В Белом доме отказались комментировать статью NYT о подрыве "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Американская администрация заявила, что расследование диверсий на "Северных потоках" проводит Европа. Она посоветовала обращаться к ней в свете материала газеты The New York Times. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.

По его словам, Германия, Швеция и Дания ведут "расследование того, что произошло с трубопроводом "Северный поток - 2".

"Я не буду забегать вперед в том, что касается расследований. И я бы направил вас к этим европейским странам за комментариями относительно расследования", – добавил политик.

До этого газета The New York Times заявила, что подрывы на газопроводах могла устроить проукраинская группировка. По данным издания, она якобы действовала без ведома Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве. При этом исполнители теракта якобы были "противниками Владимира Путина".

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую установили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о судьбе газопроводов будет приниматься "Газпромом" и его акционерами, поскольку компания является одним из основных собственников проекта. На вопрос о том, последуют ли от российских властей какие-либо рекомендации относительно газопроводов, он ответил отрицательно.

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