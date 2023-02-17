Конфликт на Украине раскрыл "ахиллесову пяту" США – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/Nicolas Armer

Обозреватель Роджер Закхейм заявил, что украинский конфликт показал уязвимость США в области промышленного потенциала, который нуждается в модернизации. Об этом сообщает The Washington Post.

"Промышленный потенциал может стать ахиллесовой пятой Соединенных Штатов при реализации ими своей стратегии национальной обороны", – заявил автор.

По его словам, производство исключительно под сиюминутный спрос имеет смысл для крупных магазинов и их поставщиков, но в случае военного столкновения такой подход может привести к катастрофе.

Роджер Закхейм подчеркнул, что Вашингтон должен озаботиться наращиванием расходов на оборону. Дополнительное финансирование в этой сфере, считает обозреватель, обеспечит выполнение текущих обязательств и сформирует резерв на случай "военных непредвиденных обстоятельств".

Накануне глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что Пентагону может потребоваться расширение своего бюджета в связи с растущей потребностью Киева в боеприпасах. На этом фоне американскому военному ведомству также надо пересмотреть ситуацию с запасами и планами.



В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрена помощь Киеву почти на 45 млрд долларов

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