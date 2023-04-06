В Китае призвали США и НАТО к ответственности за ситуацию на Украине

Фото: РИА Новости/Анна Раткогло

Запад должен взять на себя ответственность за происходящее на Украине, а не давить на Китай. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Если говорить об ответственности за проблему Украины, то полагаю, что ее должны взять на себя США и такие военные блоки, как НАТО", – цитирует ее ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что Пекин изначально выступал за мирное урегулирование конфликта, поэтому история рассудит, какая из сторон действительно занимала справедливую позицию.

Говоря об угрозах главы НАТО в связи с возможными поставками оружия России, Мао Нин заметила, что у Альянса нет того авторитета, который бы позволил ему давить на Китай или в чем-либо его упрекать.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что КНР может столкнуться с серьезными последствиями своих действий, если решит поставить вооружения России. По его словам, для Пекина такое решение станет исторической ошибкой.



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