Пекин заявил о готовности к диалогу с ЕС об урегулировании украинского кризиса

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Китай готов обсудить с Евросоюзом политическое урегулирование украинского кризиса, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, Пекин надеется, что ЕС продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе.

Мао Нин отметила, что Китай не является стороной украинского кризиса, но активно выступает за мирное решение конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести встречу с Си Цзиньпином в своей стране. По словам президента Украины, на протяжении прошлого года у него отсутствовали контакты с Си Цзиньпином.

Китайский лидер заявил, что курс на стратегическое сотрудничество с Россией остается неизменным. КНР и РФ будут укреплять сложившиеся отношения и продолжать развивать сотрудничество в различных направлениях, подчеркнул он.



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