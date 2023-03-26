США должны быть готовы ответить на набирающий силу альянс России и Китая – СМИ

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США и союзники должны быть готовы к ответным действиям из-за растущего альянса России и Китая, который обладает потенциалом изменить мировой порядок. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Газета пишет, что два крупнейших стратегических и военных соперника США формируют альянс. Автор считает, что эта коалиция способна изменить миропорядок "так же глубоко, как это сделали США полвека назад".

"Америка и ее демократические союзники должны быть готовы к ответным действиям", – призывает газета.

В материале уточняется, что КНР и Россию объединяют опасения из-за окружения со стороны НАТО. РФ считает, что расширение НАТО на восток является экзистенциальной угрозой для страны, а Китай опасается, что США создадут "Индо-Тихоокеанское НАТО", пишет автор материала.

Ранее бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Байдена допустила стратегическую ошибку, позволив сблизиться Китаю и России. Он отметил, что в Белом доме пытались представить незначительным визит Си Цзиньпина в Москву.

Байден же заявил, что сближение РФ и КНР "сильно преувеличено". Он заявил, что не относится легкомысленно к Китаю и России, но считает, что в США сильно преувеличивают их сближение.

Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина в ближайшее время не планируется – СМИ

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