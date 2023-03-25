США проиграют холодную войну РФ и КНР, делающим упор на патриотизм, а не на ЛГБТ – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена неверно подходит к вопросу о политической памяти нации, в отличие от Китая и России, что говорит о неизбежном проигрыше США во второй холодной войне. Таким мнением поделилась Кэтлин Браш в статье для издания American Thinker.

"Рейтинг Владимира Путина – 82%, китайцы выражают почти единодушное доверие правительству Си Цзиньпина, в то время как меньше трети американцев доверяют своим властям", – написала она.

Браш подчеркнула, что эта статистика не случайна и говорит о неизбежном проигрыше США в новой холодной войне.

Автор пишет, что целью России является взращивание политической памяти, которая позволит гражданам гордиться за гордиться за родную страну, уважать свой флаг и свою армию.

Она считает, что в России не концентрируются на провалах и неудачах прошлого, а прославляют героические победы российской истории, в первую очередь – победу в Великой Отечественной войне. Таким же подходом, считает Браш, пользуется и Китай, который уделяет серьезное внимание патриотизму и политической памяти.

В США же, заявляет Браш, власти и элиты концентрируются на негативных моментах истории страны, таких как рабство и системный расизм. По ее мнению, американцы больше гордятся не собственной страной и флагом, а радужным флагом ЛГБТ и борьбой меньшинств за права.

Ранее бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Байдена допустила стратегическую ошибку, позволив сблизиться Китаю и России. Он отметил, что в Белом доме пытались представить незначительным визит Си Цзиньпина в Москву.

До этого сообщалось, что Россия и Китай договорились о совместном противостоянии всем формам одностороннего запугивания. Стороны выступили против внедрения менталитета холодной войны и блокового противостояния.

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