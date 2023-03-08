В России не будет опасных игр в гендеры, пусть Запад оставит это себе – Матвиенко

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России никогда не будет "опасных игр в гендеры". Об этом она написала в поздравлении к 8 марта, опубликованному в блоге на сайте СФ.

"Мужчины и женщины – это системообразующие биологические, социальные, культурные общности. Ключевая задача здесь – гармонизация их отношений, а не создание микста из мужчин и женщин. И потому опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет", – заявила она.

Она подчеркнула, что подобного не будет "ни в детских садах, ни в школах, ни в воспитании, ни в политике, ни в правотворчестве". Матвиенко заявляет, что Западу стоит "проводить этот опасный эксперимент на самом себе".

По ее словам, сейчас в мире пытаются утвердить новый гендерный порядок, в основе которого лежит убеждение, что человек сам может определять свою идентичность и не ограничиваться традиционным разделением на мужчин и женщин. В России же, по мнению политика, запроса на это нет.

Матвиенко утверждает, что развитие человечества по пути прогресса закреплено в традиционных ценностях, которые являются надежными вехами и ориентирами движения вперед. Она подчеркивает, что в России именно так и строится государственная политика, и нет причин сомневаться в правильности гендерного выбора, закрепленного в конституции РФ.

Ранее Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с враждебной к РФ информационной повесткой специальным значком по аналогии с иноагентами. Она назвала данную инициативу актуальной.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!