14:52Политика
Матвиенко заявила, что США не заинтересованы в завершении конфликта на Украине
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что Соединенные Штаты не заинтересованы в завершении украинского конфликта, передает ТАСС.
Сенатор отметила, что Россия готова к переговорам по ситуации на Украине, если увидит аналогичную реальную готовность Киева.
"Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры", – заявила Матвиенко.
США же, по мнению спикера Совфеда, намерены добиваться эскалации и затягивания конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что против России сейчас работает вся военная инфраструктура НАТО. В частности, союзники Украины задействуют авиацию, спутниковые группировки и службы разведки.
Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина и Байдена
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