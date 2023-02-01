Матвиенко заявила, что США не заинтересованы в завершении конфликта на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что Соединенные Штаты не заинтересованы в завершении украинского конфликта, передает ТАСС.

Сенатор отметила, что Россия готова к переговорам по ситуации на Украине, если увидит аналогичную реальную готовность Киева.

"Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры", – заявила Матвиенко.

США же, по мнению спикера Совфеда, намерены добиваться эскалации и затягивания конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что против России сейчас работает вся военная инфраструктура НАТО. В частности, союзники Украины задействуют авиацию, спутниковые группировки и службы разведки.



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