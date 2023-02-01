Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вся военная инфраструктура Североатлантического альянса работает в настоящее время против России.

"Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ, мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию, спутниковые группировки, в режиме 24/7 работают в интересах Украины", – передает ТАСС его слова.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Североатлантический альянс вступил в открытое противостояние с Россией. Он заявил, что страны НАТО принимали участие в украинском конфликте с самого начала. При этом с каждым днем государства наращивают уровень присутствия поставками вооружений Украине и подготовкой ее военных.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является и не планирует становиться воюющей стороной конфликта на Украине.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США втягивают Европу в еще большие военные действия, так как создание напряженности в мире приносит Вашингтону деньги и поддержку темпов роста экономики. Она посоветовала европейским странам очнуться от летаргического сна, а также не наступать в третий раз "на одни и те же грабли".



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