Совфед РФ призвал европарламентариев публично осудить акты осквернения Корана

Фото: kremlin.ru

Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить осквернение Корана в Швеции и Нидерландах, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.

По ее словам, им необходимо принять меры по защите верующих и привлечь виновных к ответственности. Она считает, что действия радикальных экстремистов – это проявление религиозной нетерпимости.

"Нужно принять меры по защите права мусульман и представителей других религий на свободу вероисповедания", – подчеркнула Матвиенко.

21 января лидер шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Он выступил с речью, в которой раскритиковал НАТО, Анкару и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В МИД Турции заявили, что данная акция показывает уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ведомстве также обвинили Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.



Премьер-министр Швеции назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом неуважения

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