11:14Общество
Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с враждебной повесткой
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с враждебной к РФ информационной повесткой специальным значком по аналогии с иноагентами. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на пленарном заседании палаты, первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров заявил, что в настоящее время многие граждане, особенно молодежь, предпочитают получать информацию из интернета, в частности из телеграм-каналов. При этом он отметил, что многие популярные ресурсы распространяют враждебную информацию, скрывая свою направленность патриотическими названиями.
"После начала специальной операции было создано более 100 телеграм-каналов, которые маскируются под российские", – отметил Джабаров.
В связи с этим сенатор предложил обратиться к Роскомнадзору, чтобы ведомство ежеквартально информировало Совфед о выявлении враждебных телеграм-каналов. Матвиенко поддержала данную инициативу, назвав ее актуальной.
"Не знаю, возможно ли это технически. <...> Может быть, как-то единым значком маркировать, как иноагенты?" – отметила она.
Ранее зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко предложила создать федеральный закон, который позволит лишать артистов указом президента их званий. Так она отреагировала на ситуацию с проукраинским лозунгом, который на своем концерте произнес признанный в РФ иноагентом Максим Галкин.
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