Боррель заявил, что ЕС активно поддерживает СМИ-иноагентов в РФ

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Евросоюз активно оказывает поддержку СМИ, которых признали в России иноагентами. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на конференции по борьбе с дезинформацией.

По его словам, Европа стоит на стороне СМИ, защитников прав человека и гражданского общества.

Боррель уточнил, что это не просто риторика. При этом он добавил, что не может раскрывать детали.

"Поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе. Не могу сказать, как именно, поскольку окажу им дурную услугу", – приводит его слова ТАСС.

Ранее RT сообщило со ссылкой на собственный источник, что выдачу телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) лицензии на вещание в Нидерландах под брендом TV Rain пролоббировал медиаменеджер, основатель крупного издательского дома Independent Media и газеты The Moscow Times Дерк Сауэр.

Отмечалось, что руководить офисом в Амстердаме в период запуска вещания будет ведущий телеканала Михаил Фишман (признан в РФ иноагентом). При этом штат сотрудников расширят до 30 человек.



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