Издание "Медуза" потеряла почти половину аудитории России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Издание "Медуза" (признана в РФ СМИ-иноагентом) потеряла 40% российской аудитории после блокировки сайта в марте 2022 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на финансовый отчет медиа за 2021 год и последние месяцы.

Издание потеряло 80% выручки от рекламы после того, как его признали иноагентом в апреле 2021 года. Спустя время основательница "Медузы" Галина Тимченко назвала тот месяц одним из самых серьезных кризисов.

Согласно годовому отчету, из-за наказаний за дискредитацию ВС РФ в начале 2022 года компания эвакуировала из России свыше 20 журналистов.

По данным статистики сайта SimilarWeb, из-за блокировки издание потеряло 23% посетителей с сентября по ноябрь. В основном "Медузу" читают русскоязычные пользователи, но их число с каждым месяцем стабильно снижается. В результате сайт просел в рейтинге русскоязычных СМИ в 2,5 раза.

На доходах издания сказались и сложности с переводом средств из РФ за границу. В результате "Медуза" была вынуждена урезать прежний бюджет на 40%.

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина отметила, что, несмотря на блокировку и запрет, "Медуза" продолжает распространять "дезинформацию и откровенное вранье" о России.

Кроме того, признанное нежелательной организацией издание "Проект", проанализировав публикации "Медузы" об увольнении ключевых чиновников, сделало вывод о низком качестве политической журналистики издания.

Мизулина указала и на снижение влияния СМИ на русскоязычную аудиторию.

"У людей вызывают отторжение недостоверные материалы и фальсификации, есть некоторая усталость от фейков", – сказала руководитель Лиги.

Она также допустила, что Запад урежет финансирование редакции или прекратит сотрудничество.

"Даже лояльные граждане видят, что "Медуза" и другие прозападные медиа, пытающиеся работать на "раскачку режима" в России, – это исключительно про деньги", – сказал политолог Павел Данилов.

По его словам, аудитория нашла бы способ наполнить бюджет, если бы верила этим СМИ.

Ранее в Латвии аннулировали лицензию телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом). Она позволяла каналу вещать во многих странах, в том числе на территории Евросоюза и США. Затем лицензию "Дождя" аннулировали Литва и Эстония.



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