Роскомнадзор заблокировал сайт журнала L'Officiel

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту популярного журнала о моде L'Officiel, сообщает РИА Новости.

В надзорном ведомстве пояснили, что такое решение приняли из-за распространения на портале фейков о спецоперации России на Украине.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-платформы "Эхо", где размещались материалы бывших журналистов радиостанции. Такую меру приняли по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Согласно регламенту блокировки интернет-ресурсов, ограничению подлежат те источники, которые содержат призывы к массовым акциям, экстремизму, а также участию в незаконных митингах.

До этого Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы" за намеренные публикации ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

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