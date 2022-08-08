Роскомнадзор заблокировал портал Sakh.com за распространение фейков о ВС РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор заблокировал сахалинский новостной портал Sakh.com из-за публикации материалов, дискредитирующих Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В Роскомнадзоре пояснили, что доступ к порталу был ограничен по требованию Генпрокуратуры в связи с неоднократным размещением информации, нарушающей требования российского законодательства.

"В частности, речь идет о материалах, дискредитирующих действия Вооруженных сил Российской Федерации, а также содержащих недостоверную общественно значимую информацию", – уточнили в ведомстве.

О блокировке портала Sakh.com стало известно в субботу, 6 августа. Также Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал один из крупнейших информационных порталов Сахалина Sakhalin.info. Оба сайта были заблокированы 5 августа.

Основанием для внесения в реестр указывалась статья 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Информационное агентство Sakh.com является крупнейшим СМИ Сахалинской области. На портале публикуются новости, интервью, аналитика, спецпроекты, а также видео- и фотоматериалы различной тематики.