Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов Сахалина Sakh.com

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших информационных порталов Сахалина Sakh.com по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, ограничен доступ к сайту Sakhalin.info.

Основанием для внесения в реестр указывается статья 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Оба сайта были заблокированы 5 августа.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к порталу ShareAmerica – медиаресурсу Госдепартамента США. На этом сайте публиковалась информация о внешней политике США за рубежом.