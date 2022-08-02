РКН ограничил доступ к медиаресурсу Госдепартамента ShareAmerica

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор ограничил доступ к порталу ShareAmerica – медиаресурсу Госдепартамента США, свидетельствуют данные сервиса РКН по проверке ограничения доступа к сайтам и страницам в интернете.

Данная мера была принята в соответствии с требованием Генпрокуратуры РФ на основании статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

Данный документ определяет, что доступ к сайтам в Сети может быть ограничен при наличии недостоверной общественно значимой информации или призывов к массовым беспорядкам и экстремизму.

На портале Госдепартамента ShareAmerica публикуется информация о внешней политике США за рубежом.

В конце июля Роскомнадзор направил иск об отзыве регистрации СМИ у "Новой газеты". Ранее в ведомстве вынесли изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки.

Позже в РКН уточнили, что поводом для обращения в суд стало отсутствие предоставленного в установленный законом о СМИ срок устава редакции "Новой газеты".