Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту онлайн-платформы "Эхо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-платформы "Эхо", где размещались материалы бывших журналистов радиостанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

Уточняется, что такое решение было принято по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно регламенту блокировки интернет-ресурсов, ограничению подлежат те источники, которые содержат призывы к массовым акциям, экстремизму, а также участию в незаконных митингах.

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы" за намеренные публикации ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

Вещание "Эха Москвы" было прекращено. При этом главред Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) отмечал, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.

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