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В мире происходит беспрецедентное "восстание" государств против установленного Западом порядка, заявил китайский профессор Ван Вэнь.

По его словам, "тихо, но решительно" западный миропорядок отвергают страны от Китая до Латинской Америки и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, а минувший 2022 год стал годом "девестернизации".

"Региональные державы, мечтающие о величии, также держатся на умеренном расстоянии от Запада. Индия сопротивлялась давлению Запада с целью присоединиться к санкциям против России", – написал он в своей статье для издания South China Morning Post.

Профессор подчеркнул, что речь идет не об открытом противостоянии или конфликте, а том, что ряд государств стали задумываться о своих национальных интересах и избавляться от западной зависимости и контроля.

Ранее заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты рассматривают Китай как единственного соперника, намеренного изменить существующий миропорядок. По его словам, для достижения своих целей Пекин наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь.

До этого издание Jerusalem Post сообщило, что переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией и положит новый миропорядок. По мнению журналистов, это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира к новому многополярному миропорядку.

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