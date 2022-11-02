РФ превратила "великую победу" Запада в большой провал – СМИ

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Западные страны были уверены, что победили РФ в ООН, однако этого не произошло, сообщает Newsweek.

"Мартовское голосование в Генассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть "преподнесено западными дипломатами как великая победа", но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции", – приводит издание слова замдиректора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатана Эяля.

В материале также говорится, что на Глобальном Юге выразили мнение, что РФ вынудили начать специальную военную операцию.

"Есть глубокая обида на Запад за все его колониальное прошлое и все остальное, что определенно намного сильнее любых подозрений в отношении России", – отмечается в статье.

По информации издания, Соединенные Штаты и их союзники уже на протяжении долгого времени думают о вероятных шагах по исключению РФ из "Большой двадцатки", но осуществить это оказалось почти невозможно, так как в этот раз саммит G20 принимает Индонезия, которая против данного решения. На ее стороне также остаются Индия, Бразилия, ЮАР и Китай.

"Со стороны Запада было довольно самонадеянно выступать за выведение России из G20. Глобальный мировой порядок отворачивается от США и ЕС. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами", – уточняется в статье.

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов отмечал, что российская сторона готова к налаживанию отношений с теми странами, которые прекратят следовать в фарватере политики Запада. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ еще никто не предлагал нормальных инициатив по контактам. Также министр отметил, что американские власти врут, когда заявляют, что Россия отказывается от переговоров по ситуации на Украине.

Ситуация на международной арене обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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