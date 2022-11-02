Немецкие пользователи ответили послу Украины, оскорбившему РФ

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Пользователи Twitter не оценили слова посла Украины в Германии Алексея Макеева, который назвал Россию террористической страной, сообщает РИА Новости.

Некоторые комментаторы сравнили украинскою сторону с лакеем Соединенных Штатов и указали, что главная цель украинских послов – это делать абсурдные заявления. Другие пользователи отметили, что Германия должна прекратить поставлять оружие Украине, так как это только ухудшает ситуацию в мире.

"Вы (украинские власти. – Прим. ред.) достаточно долго обманывали и эксплуатировали Запад", – отметили комментаторы.

До этого послом Украины в Берлине был Андрей Мельник, который был известен своими провокационными высказываниями. Например, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".

Ранее в СМИ поступила информация, что жители Германии слишком рано обрадовались отставке украинского дипломата Мельника. Макеев показывал, что, как и в случае с Мельником, будет использовать юмор для достижения поддержки немцев.

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