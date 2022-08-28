Мельник обиделся на слова премьера Саксонии о замораживании конфликта на Украине

Фото: Botschaft der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в ответ на слова премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера о необходимости заморозить украинский конфликт заявил, что приглашение Кречмера в Киев аннулируется.

"Я приглашал вас на Украину. Это приглашение отменяется. Вас не ждут. Точка", – написал он в Twitter.

Премьер Саксонии во время своего выступления также призвал стороны конфликта к переговорам. По его словам, правительства разных стран предпринимают мало попыток поспособствовать началу переговорного процесса.

Ранее сообщалось, что жители Германии потребовали уволенного с поста посла Украины в ФРГ Андрея Мельника покинуть страну после его интервью, в котором он в очередной раз упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру.

Читатели издания Die Welt напомнили Мельнику, что Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Другие пользователи предложили просто бойкотировать дипломата, а также указали, что политик прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим.